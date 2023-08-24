IET-KY下午舉行法說會，受到通貨膨脹、高利率及地緣政治等不利因素影響，化合物半導體產業市況不佳，IET-KY今年第2季合併營收為1.37億元，季減6.8%，年減45%，營業毛利為1862萬元，季減49.5%，年減83.3%，單季合併毛利率為13.5%，營業淨損為3034萬元，稅後淨損為2020萬元，季減5174.6%，年減133.7%，單季每股淨損為0.55元。

就各產品來看，砷化鎵(GaAs)磊晶晶片佔第2季營收比重為47.1%，磷化銦(InP)磊晶晶片營收佔比為15%，銻化鎵(GaSb)及勞務收入佔比為35.7%，其他約佔22%；若就終端應用市場來看，射頻(物聯網，航太，無線通訊)佔第2季營收比重約38.5%，紅外線偵測產品佔比為21.2%，高速傳輸元件佔比為16.1%，汽車防撞及車用約佔10.6%，光纖網路約佔7.9%，硬體構件約佔5.7%。

IET-KY董事長高永中表示，今年上半年虧損，主要原因是HBT跟PIN為公司這幾年量產的主力，去年疫情期間客戶拉高存貨儲備量，現仍在去化庫存中，導致上半年磷化銦的量產訂單減少，固定生產成本無法攤提下降因而出現虧損狀況。

IET-KY今年上半年合併營業收入為2.86億元，營業毛利為5551萬元，營業淨損為3161萬元，稅後淨損為1981萬元，每股淨損為0.54元。