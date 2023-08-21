美系外資指出，譜瑞-KY對於2023年前景仍持保守態度，主要有3大原因。首先，PC產業呈現L型復甦；再者，2022年超額預訂影響仍然存在；最後，Anchor客戶正在消化庫存。故現階段維持譜瑞-KY中立評等、目標價822元。

美系外資表示，對於譜瑞-KY搶攻數據中心商機來說，PCIe Gen5 重定時器是關鍵入門產品，譜瑞-KY今年成功推出首款產品，未來滲透率可望增加，另外，譜瑞-KY也看好自身為PCIe重定時器技術的關鍵推動者。

美系外資補充，在高端Tcon上，譜瑞-KY目前98%的Tcon出貨量是TFT-LCD，譜瑞-KY看好這也將是一個長期驅動營收以及為毛利率帶來正向發展的因素。

譜瑞-KY第三季財測，預計合併營收1.07億～1.19億美元(折合新台幣約33.96億元～37.78億元)，毛利率43%～47%，營業費用3000～3300萬美元(折合新台幣約9.5億元～10.47億元)。