寶成今年上半年合併營收1,274.62億元，年減6％，主要由於終端需求疲弱及產業庫存調整，影響鞋類製造業務營運表現，抵銷運動用品零售及品牌代理業務銷售復甦態勢。

寶成表示，鞋類製造業務仍是上半年合併營收的主要來源，獲益於高端產品訂單相對穩健，鞋類產品平均售價保持增長，然而全球景氣低迷，產業仍處去化庫存，加上高基期效應，造成出貨雙數，較去年同期下降，致鞋類製造業務營收，年減14.2％，鞋類製造業務合併營收占比降至61.7％，低於去年同期占比67.6％。

運動用品零售及品牌代理業務方面，隨著主要營運地區對防疫措施的全面鬆綁，線下客流和消費信心有所回升，線上銷售維持強勁，以及去年同期因封城導致基期較低，今年上半年整體銷售金額482.83億元，年增10.9％，運動用品零售及品牌代理業務上半年合併營收占比37.9％，至於其他業務占比0.4％，

受到合併營收減少的影響，寶成上半年合併營業毛利304.37億元，年減4.7％；儘管鞋類製造業務營運承壓，藉由靈活調度生產排程，因應需求優化產能配置，幾近抵銷產能利用率下降的不利影響，加上營業毛利率較高的運動用品零售及品牌代理業務的合併營收比重提升，使得上半年合併營業毛利率23.9％，高於去年同期的23.6％。

寶成表示，因持續致力於落實嚴謹的費用管控措施，上半年合併營業費用年減1.4％，惟由於合併營業收入下降影響規模經濟效益，合併營業淨利為38.22億元，年減23％，上半年依權益法認列投資收益為36.94億元，低於去年同期74.78億元。

主因為寶成上半年認列直、間接持股18.09％的南山人壽相關轉投資收益27.41億元，不如去年同期的65.33億元。此外，淨外幣兌換利益，較去年同期減少14.91億元，使得寶成今年上半年合併營業外淨收益為41.59億元，年減54.9％。

寶成上半年稅後純益44.98億元，年減53.6％，主因是合併營業外淨收益挹注大幅減少，EPS 1.53元，低於去年同期的3.29元。

寶成表示，對於運動產業的長遠發展，依然抱持信心，然而，當前宏觀經濟前景未明，仍對全球經濟復甦動能構成挑戰，將持續強化營運模式的靈活度與敏捷性，憑藉深厚根基和經營韌性審慎應對，並將繼續投入數位轉型發展，蓄積核心強項與競爭優勢，掌握關鍵驅動力，積極實現以價值增長為優先的企業目標。

鞋類製造業務方面，集團向來採取多元布局策略，且鑑於整體產業趨於保守，保持動態調整各地產能配置，以平衡訂單需求、生產排程與勞動力供應。

寶成同時致力於中長期產能布局規劃，以支持營運的永續增長。運動用品零售及品牌代理業務方面，則將繼續深耕主要營運地區，推動實體門店與數位通路的融合發展，擴大與品牌夥伴的緊密合作，並力行精緻化零售管理，不斷強化經營體質，進而提升通路效益。