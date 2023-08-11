此外，新洲（3171）上半年營收6.92億元，營業利益0.63億元，淨利0.53億元，EPS 0.85元。
因母公司炎洲有購置辦公室需求，新洲公告本處分內湖區潭美段五小段15、15-5地號之辦公大樓5樓及停車位予炎洲，建物面積613.99坪，車位24個，授權董事長以出售價格不低於新台幣3.9億元處理相關事宜，預計處分利益約新台幣0.2億元。
大洋（1321）受制PVC低迷拖累，第二季EPS 0.09元，季減84％，但較去年同期0.02元改善；上半年營收24.99億元，年減32.89％，營業利益0.02億元，淨利1.5億元，EPS 0.68元，擺脫去年同期虧損0.05元陰霾。
此外，新洲（3171）上半年營收6.92億元，營業利益0.63億元，淨利0.53億元，EPS 0.85元。
因母公司炎洲有購置辦公室需求，新洲公告本處分內湖區潭美段五小段15、15-5地號之辦公大樓5樓及停車位予炎洲，建物面積613.99坪，車位24個，授權董事長以出售價格不低於新台幣3.9億元處理相關事宜，預計處分利益約新台幣0.2億元。
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