此外，新洲（3171）上半年營收6.92億元，營業利益0.63億元，淨利0.53億元，EPS 0.85元。

因母公司炎洲有購置辦公室需求，新洲公告本處分內湖區潭美段五小段15、15-5地號之辦公大樓5樓及停車位予炎洲，建物面積613.99坪，車位24個，授權董事長以出售價格不低於新台幣3.9億元處理相關事宜，預計處分利益約新台幣0.2億元。