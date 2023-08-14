保瑞上半年營收達新台幣79.2億元，已逾2022年全年營收的75%；營業毛利新台幣36.5億元、營業利益新台幣28.9億元及稅後淨利新台幣17.4億元，EPS 22.54元，年增304.7%，皆一舉超越2022年全年數字。

保瑞明(15)日下午原本要舉行法說會，不過，因故暫時取消，將會再擇期舉行。保瑞受惠CDMO、全球銷售兩大事業體業務旺，及併購安成藥獲利狂飆，法人對今年全年度獲利看法樂觀，預期每股獲利將落在35～45元區間內。

疫情干擾因素淡化，大學光上半年稅後獲利5.26億元、年增約3成，EPS 6.58元。暑假為營運旺季，7~8月營收維持高檔，法人預期，第3季可望成為今年度的最高峰，挾著業績穩健成長，今度也可望賺進一個股本以上。

大陸經濟疲軟雖拖累隱形眼鏡股成長，不過，各業者上半年仍繳出佳績，以EPS來看，晶碩10.06元、精華5.97元、望隼3.98元、亨泰光3.8元。下半年重頭戲，雙11檔期拉貨效應從8月下旬開始將逐步顯現，各家業者將添營運動能。

藥局通路今年在疫情降溫下，上半年各家業者成績表現平淡，大樹上半年在減少疫情紅利下，稅後純益3.23億，年減10.68％，EPS 3.6元。目前大樹與日本Sugi藥局海外發展計畫漸漸展開，在馬來西亞市場方面，分別和晨暉、台塑生醫合作，未來仍將擴大產品線，為營運增添動能。

杏一上半年歸屬母公司淨利1985萬元，EPS 0.53元。杏一表示，連鎖醫療通路在疫情期間陸續經歷震盪，消費行為的改變與線上競爭給市場帶來很大的衝擊，但此波影響預計將已於今年第二季正式結束，從逐月的營收表現中發現，整體的消費行為變動也在漸漸恢復過往型態。