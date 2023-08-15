軒郁今年於技術研發大有斬獲，於美容保養方面取得四項全新發明專利，將為旗下美容品牌注入新活力；另外生技保健部分，旗下新普利未來生技中心研發多年具減少心肌細胞凋亡之專利乳酸菌今已取得國際發明獎5面金牌、3項特別獎，未來公司將此專利發明商品化，為集團提供全新成長動能。
軒郁7月營收2億2621萬元，較去年同期成長97.23%。前7月營收13億9000萬，較去年同期增加64.68%。
軒郁(6703)2023年上半年營收達11億1638萬元，年成長60%，本期淨利1億6902萬元，年成長180%，營收及獲利再創同期新高，EPS達7.12元(按盈餘轉增前23,735千股計)。
軒郁今年於技術研發大有斬獲，於美容保養方面取得四項全新發明專利，將為旗下美容品牌注入新活力；另外生技保健部分，旗下新普利未來生技中心研發多年具減少心肌細胞凋亡之專利乳酸菌今已取得國際發明獎5面金牌、3項特別獎，未來公司將此專利發明商品化，為集團提供全新成長動能。
軒郁7月營收2億2621萬元，較去年同期成長97.23%。前7月營收13億9000萬，較去年同期增加64.68%。
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