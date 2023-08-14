表現耀眼的保瑞，第二季營業利益13.47億，年增265％，毛利率更大幅躍升至近55％；稅後淨利7億，年增192％，EPS 8.95元；若還原高額獲利分潤給安成藥原股東的3.5億元，EPS約12.98元，上半年原本EPS為27.49元。

保瑞上半年營業毛利36.5億元、營業利28.9億元、稅後淨利17.4億元，EPS 22.54元，均超越去年全年，法人看好下半年併購有機會發酵。不過，該股受大盤重挫波及，14日股價下跌6.2％，以650元作收，持續貼權，該股原訂15日法說會，也因故取消。

保瑞上半年新增12個產品項目（molecule）及7個國際客戶；另外，旗下加拿大廠區也在第三季時增加1個代工品項量產上市。另外，安成藥業旗下產品也轉至竹南廠區生產以降低第三方代工廠對產品毛利壓縮，如加計集團內部轉單專案，全球CDMO業務上半年年增近17％。

此外，保瑞旗下治療鉀缺乏症產品Potassium Chloride，原本是由竹南廠生產，之後交由外部夥伴銷售；然在併入安成藥業後，該藥品已轉回由安成藥業美國團隊自行銷售，使得該產品不僅較原先預定時程提早了6個月重新上市，並在安成藥業團隊接手銷售後3個月內，業績大幅成長近150％，且不必再與外部夥伴分潤，對於集團整體的營收、獲利皆有極大的助益。

眼藥代工部分，景德製藥桃園廠區整併入保瑞全球CDMO業務事業體後，不僅強化了保瑞全球CDMO業務的技術能力，將製程專長延伸至全自動化無菌生產，產品劑型完整涵蓋眼藥膏、眼藥水、甚至乳劑等，更是台灣第一個通過美國FDA查廠通過可生產出口處方藥製劑至美國市場的眼藥廠。

根據全球資訊研究機構Grand View Research的調查報告指出，2022年全球眼科藥物市場的規模達到了358億美元，預計在2030年將達到650億美元，年均複合成長率7.8％；其中，美國市場需求占全球眼藥市場份額約39％，而亞太區則以年複合成長率9.6％成為全球成長最快速的區域市場。

全球市場銷售業務第二季營收19.7億元，貢獻集團整體營收約63％。安成藥業旗下的胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule為目前銷售主力；而該產品目前美國市場競爭態勢維持穩定，安成藥業市場佔有也持續保持領先。

亞洲地區業務方面，保瑞聯邦不僅再度攜手日本合作夥伴衛采推出最新產品Chocola BB Collagen Premium 極緻膠原錠，延續品牌通路優勢，亦在第三季季與全球腦神經專科製藥大廠簽訂策略合作協議，取得Lundbeck旗下多項包含治療憂鬱症、思覺失調症等腦神經疾病用藥之台灣市場獨家經銷權，大幅強化保瑞集團在台灣專科產品的競爭優勢。