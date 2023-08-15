經統計，上述316家興櫃公司今年上半年度整體營收總計約2,082億元，較去年同期成長18億元，成長幅度約0.87％。其中，航運業及觀光餐飲業之營收分別成長455％及44％，其稅前淨利亦分別成長121％及126％，於各類股族群中表現亮眼。

在EPS方面，上半年度賺超過一個股本之公司共計有1家，為半導體設備大廠和淞，累計上半年EPS達10.48元，大幅優於去年從期的3.82元，並改寫同期新高。

另外，EPS 5元以上未達10元的公司則有兆聯實業、巨漢、矽科宏晟、湧盛、正瀚、錢櫃、樂意、振大環球等8家，其中兆聯實業、矽科宏晟、正瀚等多檔，上半年已賺贏去年全年；而2元以上未達5元的公司計有47家，合計56家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司17.72％。

此外，興櫃公司今年上半年度獲利公司家數計183家，占整體興櫃公司近6成，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。

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