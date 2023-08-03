北部市區風雨並未如預期大，許多人前往影城看電影享受颱風假。(圖／羅永銘攝)

中度颱風卡努中心目前位在台北東方320公里海面上，以每小時8公里的速度緩慢轉向東北，不少北部地區的民眾直言，並未感受到颱風的威力，除了有間歇性大雨外，幾乎沒什麼強風，討論是否賺到一天颱風假，對此彭啟明直言，有沒有風要看大家的所在地，若住家沒有風，恐怕要注意了。

彭啟明在臉書粉專發文「卡努颱風的風到底是如何？」，他指出北部沿海的風真的很大，有11~12級陣風，但民眾反映市區都沒有風，彭啟明表示要看大家的所在地，他解釋，風遇到地形會被阻擋減弱，但如果空曠地區或迎向風來的地方仍是有感，例如自己早上在新生北路就遇到強風，車子都在晃，在高架道路上，更是有在搖的感覺。

彭啟明說，如果民眾住家是社區大樓，又是很密集的地方，基本上感受都是「無風有雨」，但這也代表住家通風不良，夏天熱浪來襲會非常熱。他表示，到了晚上，風速會加速，變得更大，大家必須注意。

對於桃園沒放颱風假，市長張善政被罵翻，彭啟明也給出自己看法，他表示北北基沿海風力都達到放假標準，但桃園沿海完全沒達到，只有3日下半天沿海「可能」觸摸到10級，認為張善政不放假有所本，要尊重專業人員判斷。