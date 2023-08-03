中颱卡努來襲，北北基今(3 )日放颱風假，但桃園市長張善政指出，桃園市未達放假標準，今日正常上班上課，引發網友湧入臉書洗版。而台北市長蔣萬安昨晚一句「放心，我已經宣布停止上班上課了」，也引大批網友讚「太帥」。國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧認為，過去台灣比較容易依據科學標準放颱風假，但近年因為臉書興起，行政首長很容易接受到「直接民意」，也擔心會有過於民粹的問題。

游淑慧今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，蔣萬安昨晚在臉書發的「放心，我已經宣布停止上班上課了」，其實是網友互動的哏，不過蔣把社群交給年輕人操作、自己也還算年輕人，所以看起來不會太違和。

游淑慧指出，她過去在台北市政府服務八年，那個時候的台灣，比較容易依據科學標準決定放颱風假，因為當時還不流行臉書。臉書是直接民意，經常會有媒體報導說誰臉書被灌爆等等，對於行政首長在做決策時，連她都擔心會有「過於民粹」的問題。

游淑慧提到，放颱風假有標準，達到幾級陣風、雨量特報等等，但現在雨量常常超過預報，像在之前在內湖就有雨量超標，造成土石流，若有瞬間暴雨，台北市是盆地、四周都是山，就可能發生土石流。

游淑慧坦言，其實過去有很多次颱風並沒有達標，但仍有放颱風假，第一個是呼應民意、給市民一點小確幸，第二個就是擔心會有瞬間暴雨，總不能等到雨開始下了，才說下午放颱風假。游淑慧認為，颱風假的判斷還是要回歸到專業單位，但天災放假的標準也要適時做修正。

對於張善政宣布正常上班上課，游淑慧也說，其實蠻勇敢的，但也是他展現出理工男的一面。