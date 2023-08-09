被稱為「學姐」的民眾黨黃靜瑩，2022年以台北市第一選舉區第一高票之姿選上台北市議員，但今遭爆出她上任後關說違建，且屋主還是一名擁有10多萬粉絲的網紅，讓鄰居相當不滿，痛批台北市前市長柯文哲為了選票刻意討好網紅。

《鏡週刊》今（9）日報導，美女網紅蓓蓓2016年購入台北市天母一棟透天厝，隨後將2樓一處開放式天台重新打造、增建，當年遭檢舉後就被建管處認定是違建，但建管處多次發函告知將開罰、強制拆除，蓓蓓卻陸續找來多名議員開協調會，包括時任新黨台北市議員潘懷宗、時任民進黨議員王威中等人，一直到2018年時碰上市長、議員選舉，違建得以緩拆。

報導指出，2022年以該選區第一高票選上台北市議員的黃靜瑩，上任後也曾致電建管處表達關心，一度引起爭議；蓓蓓的鄰居不滿痛批，柯市府為了選票刻意討好網紅，2016年就認定的違建到現在還沒拆除，直到蔣市府上任後，才將該違建改回強制拆除。

對此，黃瀞瑩表示，服務處接到民眾陳情才會詢問相關狀況，但依程序詢問後確認該案已被排定拆除日期，因此僅將結果回覆給民眾，絕無任何施壓及不法關說。