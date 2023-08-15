針對新竹市長高虹安在立委時期涉嫌詐領助理費一事遭檢調起訴，台北市長蔣萬安15日表示，尊重司法調查，也希望透過司法釐清事實。（丁上程攝）

【全程字幕】被問相信高虹安還是相信司法？ 蔣萬安回應了 @ChinaTimes

新竹市長高虹安14日因在立委任內涉嫌詐領助理費案，檢方14日依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴，引發社會各界議論。而國民黨主席朱立倫第一時間發聲力挺，卻傳出未事前溝通黨籍總統參選人侯友宜及其競辦執行長金溥聰，讓侯方面相當傻眼。對此蔣萬安僅低調表示「尊重司法調查」。

針對高虹安遭起訴一事，朱立倫14日在彰化受訪時表達力挺態度，要求執政黨不要因為政治、黨派因素，而特別特別針對某位縣市長，「我還是相信法律一定要還給高虹安清白，大家共同努力，去幫高虹安市長加油。」

不過朱立倫此舉引發侯友宜辦公室方面不滿，直指此舉被指為形同變相助長基層看衰侯友宜，宛如「林耕仁事件」翻版；況且侯競辦對於高虹安案並不想多涉入，但朱事前完全沒有溝通，讓侯競辦上下傻了眼。

針對朱立倫的說法，台北市長蔣萬安的回應則相對低調，僅表示「尊重司法調查」；現場記者則追問「是相信台灣的司法還是相信高虹安的清白？」蔣萬安也未鬆口，直言「我們希望透過司法來釐清相關的事實。」

而針對2024大選，傳出國民黨北市黨部主委黃呂錦茹要求，希望身為台北市長的蔣萬安能夠加強輔選台北市的立委參選人們？對此蔣萬安則表示，只要有需要都會全力的來支持、全力以赴。「我想這一次不只是總統大選，還有立法委員的選舉，國會的席次也非常重要。」蔣萬安說，屆時都一定是全力的來協助、來幫忙。