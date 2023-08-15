台北市政府公園處日前發生駐衛警性騷女職員一事，駐衛警性騷擾事蹟明確，遭記2大過免職外，公園處長黃淑如則自請處分，降至工務局主任秘書，9月1日生效。民進黨台北市議員洪婉臻炮轟，降職後仍是主管階級，台北市長蔣萬安雖稱「性騷零容忍、絕不寬貸」，但若只是假動作大可不必。

洪婉臻日前揭露，1名公園處駐衛警長期性騷女員工，受害者多達8人，甚至衍生職場霸凌。6月中市府調查結果出爐，該名駐衛警性騷擾行為明確且言行失檢，影響機關聲譽甚鉅，予以2大過免職處分；公園處長黃淑如則在事發時自請處分，因督導不周影響機關聲譽，最後被調離現職，降至工務局擔任主任秘書。

洪婉臻痛批，部屬害怕容忍性騷的主管，受害只能敢怒不敢言。而處長調主秘，同樣還是管理階級，領有主管加給，不知道蔣萬安所謂「性騷零容忍、絕不寬貸」代表什麼，如果只是假動作大可不必，

她要求，請蔣萬安務必徹底執行「性騷零容忍、絕不寬貸」，若只是嘴巴喊喊，就代表蔣萬安帶領市府大有問題，未來堪慮。

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