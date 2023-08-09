前台北市長柯文哲濫用二備金，屢遭議員批評。民進黨台北市議員林延鳳踢爆，柯任內進行第二殯儀館二期整建工程，但柯市府卻將其中電子輓聯系統預算刪除，迫使台北市長蔣萬安動用二備金解決，質疑柯「省錢省瘋了」。殯葬處回應，資訊預算有限，未能納入電子輓聯經費，但為避免社會各界無法致贈電子輓聯，因此申請二備金。

林延鳳指出，北市為求環保，電子輓聯行之有年。但因柯任內資訊計畫預算不足，無法容納電子輓聯預算，導致殯葬處只好申請「市民保命錢」第二預備金387萬5000元，用以支應「112年度第二殯儀館電子輓聯系統擴充建置案」。

她痛批，柯先前濫用二備金8474萬元辦城市博覽會，替自己與前副市長黃珊珊宣傳造勢，後又建議蔣用二備金付清北流「1.9億黑箱爛帳」，卻連提供喪家服務的錢都要省，毫無同理心，迫使蔣市府必須動用二備金替柯善後，未來恐排擠其他無預算支應的市政急需，柯應為自己的無能向市民道歉。

林延鳳喊話，蔣萬安要以強硬態度面對柯留下的爛攤子，自甘幫柯政擦屁股，成為把風的幫傭、奶爸，實在失格，也非市民樂見。

殯葬處長張世昌回覆，第二殯儀館二期大樓即將完工及試營運，並於二期大樓新設17間禮廳，均比照目前禮廳設置電子輓聯系統。

張世昌指出，於2023年資訊概算內編列設置電子輓聯系統經費，經市府資訊計畫相關經費審查小組審議結果，認為因資訊預算有限，電子輓聯優先順序不足以納入計畫，對審查小組的專業予以尊重，且和資訊局橫向聯繫也無問題。但為避免無法致贈電子輓聯情形，仍申請二備金建置電子輓聯。