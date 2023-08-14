民眾黨總統參選人柯文哲擔任台北市長期間，針對「台北車站雙子星捷運聯合開發案」，力挺南海控股，但最後遭經濟部投審會因國安疑慮駁回，如今南海控股遭大陸國企沒收股份，再次掀起討論。民進黨台北市議員陳怡君痛批，柯文哲為維護陸資，不惜出賣台灣主權，讓國安羊入虎口，台灣未來若交給柯非常危險。

柯文哲昔日為力挺南海控股，不惜槓上經濟部，甚至還說，國家的願景和主權在他眼裡看來都是屁話。陳怡君質疑，柯文哲為自己的選舉和利益，連國家主權都可以出賣，還有什麼是不能賣的？

她說，人民對政府的陳情，光公文往返都不只3、5天，而企業間的投資，更需要花上好幾個月接觸、了解後做風險評估，再決定是否投資。尤以「雙子星捷運聯合開發案」投資案，有陸資的疑慮更需要審慎面對，到柯文哲口中竟然是「能不能成3、5天告訴我就好了，何必花幾個月呢？」簡直荒唐至極。

陳怡君炮轟，柯文哲為護航陸資企業，不惜出賣台灣主權，讓台灣的國安陷入羊入虎口的情境，對於如此沒有國安意識的人，如今竟然要競選總統，台灣的未來交給這樣的人，將是非常危險的一件事。