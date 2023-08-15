中央政府目標2050淨零碳排，民眾黨總統參選人柯文哲今在臉書批評，蔡政府孤注一擲押寶天然氣發電，不但造成台電鉅額虧損，更製造國安風險，而再生能源發展牛步，讓「綠能蟑螂」風光無限，停電頻傳已成為民眾的恐懼、企業的顧慮。

柯文哲指出，六年前的今天，2017年8月15日傍晚，台灣發生大規模無預警停電，有592萬戶受影響，停電達5小時，由於是下班尖峰時刻，交通號誌失靈、路口打結，全台有約900起電梯受困與救助報案，當時還正逢台北世大運開幕前夕，主場館台北田徑場、松山高中籃球館、板樹體育館陸續停電，開幕彩排突然一片黑暗，只能提心吊膽，在賽事期間備著柴油發電機。

監察院在1年後糾正中油公司，指稱中油維修人員在大潭發電廠天然氣計量站更換電源供應器時，不慎導致天然氣供氣中斷、大潭發電廠6部機組跳機，造成全台無預警大停電，當時監察報告更提及「我發電用天然氣全數進口，供應路徑長，輸儲風險高，潛存國安疑慮，….政府將燃氣發電極大化，卻未見同時強化安全及提升穩定性」。

不過報告之後，仍持續重演停電問題，像是2021年發生「513大停電」，影響逾400萬戶；2022年「303大停電」影響超過550萬戶；今年7月21日台中二接安全儀控系統（SIS）故障，天然氣生產線作業中斷，差點再重演大停電。

柯文哲批評，蔡政府孤注一擲單方押寶天然氣發電，不僅與2050淨零碳排趨勢背道而馳，更增加能源供應的不穩定與國安風險，甚至使綠能蟑螂勾結把持龐大利益，讓台電債台高築，將台灣一步一步推向懸崖邊緣。

柯文哲強調，他絕對會掀出這些政府公權力與地方勢力共構的「綠能複合體」，不再讓政客及地方勢力勾結，那納稅人的錢「劫貧濟富」，不會放任尋租土地發展光電、使各種弊端叢生，讓能源轉型不淪為黑金溫床。