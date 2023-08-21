今晚9時33分再傳三民區同盟一路、吉林街、北安街、合安街等一帶停電1482戶，台電已立即派員現場查修。（台電高雄區處提供）

今晚9時33分再傳三民區同盟一路、吉林街、北安街、合安街等一帶停電1482戶，台電已立即派員現場查修。（台電高雄區處提供）

高雄今（21）日從早到晚1天之內3度停電，小港、鳳山陸續停電，未料9時33分三民區1482戶也停電，讓台電人員疲於奔命，立即派員到場搶修，直到深夜11時10分全數復電。1天停電3次消息一出後，網友也狠酸「真的是歸剛欸」。

今天下午2時17分因四路分歧開關匯流排故障，造成小港區二苓路一帶總計358戶停電，直到傍晚5時2分全部復電完畢。未料，今晚鳳山區又疑因松鼠碰觸路燈線路，造成30盞路燈停電，用路人摸黑行駛，經台電人員搶修，晚間8時45分路燈已全數放亮。

然而，今晚9時33分再傳三民區同盟一路、吉林街、北安街、合安街等一帶停電1482戶。台電已立即派員現場查修，現場逐處逐點巡查故障點，於晚間10時36分縮小停電範圍先轉供復電1058戶，最後在深夜11時10分全數復電，事故原因查為博愛國小責分點電力熔絲座故障，經隔離故障點全數復電。