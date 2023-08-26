號稱「全台最美魚市場」的鼓山魚市場開幕營運不到一年，業績慘澹，高雄市政府近日封街辦「大港閱冰」活動，有民代發現，人潮並未帶動到魚市場，數一數同時段遊客根本不到30人，質疑砸下1.6億經費改造的效益何在，美有什麼用？蚊子懂得欣賞你的建築品味嗎？

「鼓山魚市場」原為鼓山渡輪站閒置空間，經高市海洋局、高雄區漁會歷經2年整頓改造，由南仁湖經營管理，邀集戶外攤商與場內17個高雄農漁產品櫃位，在2022年10月21日開幕，但卻在半年不到傳出營運不佳，平日幾乎沒人、假日也不多，甚至傳出有些業者已陸續撤櫃。

高市議員白喬茵指出，近日高市府舉辦的大港閱冰活動宣稱帶動大量遊客湧入周邊的鼓山魚市場，但人在現場的助理笑著跟她說「該不會是連借廁所和路過等船的人一起算進去了吧！」因為數一數同時段的遊客根本不到30人。大港閱冰節和鼓山魚市場做了什麼厲害的結合，我還真的看不出來。

白喬茵表示，原本市府期待這個砸下1.6億的魚市場能變身「高雄農漁精品展售中心」，但本月某日她去朝聖，還以為走進高速公路休息站，人潮冷清，連櫃位也懶得開張，剛開幕時有17個攤位，當天只有6個櫃位營業，攤商都抱怨「生意有夠差」。

她表示，市府原預估魚市場每年可吸引300萬人，去年剛開幕時每月維持在30萬到50萬人次參觀，今年5至7月連10萬人都不到，現在高雄市政府只能拼命辦活動救人氣，可見對民眾來說就是一個一次性景點，雖然華麗轉身變成最美魚市場，但沒有人潮，「美有什麼用？蚊子懂得欣賞你的建築品味嗎」？

白喬茵質疑，市府在規畫任何美麗的硬體建設之前，到底有沒有認真思考過未來如何經營？還是先蓋出漂亮的打卡景點當選舉政績再說？從鼓山魚市場到大港橋都是從亮眼到掉漆，這種改建跟營運計畫究竟當初是怎麼通過的？

她呼籲市府盡快止血，好好思考要如何定位鼓山魚市場，可以參考沖繩系滿魚市場、沖繩泊港魚市場，看是要把它變成一個讓過路客快速吃到生鮮漁獲的市場，還是要轉型成各式特色小餐廳提供海鮮食材和熱炒料理，或是把魚市場和渡輪站結合做成綜合推廣周邊觀光的據點，請市府盡快評估找出適合的方案來推動，她也請政府務必思考清楚各項建設的發展性再動工，不要燒人民的錢，又燒商家的感情。

立法委員趙天麟表示，鼓山魚市場從閒置僅作停車使用，到經過他與市府合作，爭取到經費後由知名在地建築師設計為國內外得獎無數的亞太最美魚市場。現在由市府跟營運水產展售的民間店家，研商更完善的展售內容與模式，完全不減損其帶來最美海岸港口的改變，國民黨議員為了政治鬥爭，拿高雄深具光榮感且受國際肯定的建設予以打擊，除了遺憾，更凸顯視野的狹隘與問政能力的不足。

高雄市政府海洋局則說，市府已要求承攬廠商南仁湖集團儘速改善鼓山魚市場的營運狀況，針對周邊店家與交通區位，規畫完整合適的產品定位以及營運方針。

海洋局表示，業者已同意調整營運模式，鎖定數家大型特色水產餐飲品牌洽談簽約，未來將提供新鮮水產購買、海鮮料理等櫃位服務，並舉辦活動吸引人潮。