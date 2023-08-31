高市議員陳美雅狠酸，綠委趙天麟不是才說「鼓山魚市場周邊整個興旺」？（柯宗緯翻攝）

有「全台最美魚市場」之稱的高雄鼓山魚市場經營慘澹，近日成為藍綠交鋒議題，未料今（31）日爆出，將從9月4日起暫停營業，整修調整3個月。對此，高市議員陳美雅狠酸，綠委趙天麟不是才說「鼓山魚市場周邊整個興旺」？高市議員白喬茵則說「市府願意及時止血值得稱讚」。

高市海洋局指出，鼓山魚市場於去年10月21日開幕，因建築外觀及周邊水岸景色優美，獲得民眾好評，但部分民眾希望增加水產、海鮮項目，負責營運單位南仁湖公司從善如流，採納大家建議，將以招入新型態的水產店舖、夜間規畫為主，將調整整體營運方向、櫃位，以最新最好的型態，重新再出發，故預定從9月4日起暫停營業，裝修調整時間約3個月，會加速進行，敬請期待。

針對鼓山魚市場停業，國民黨高市旗鼓鹽市議員、立委參選人陳美雅表示，鼓山魚市場花近1.6億興建，號稱目標1年帶來300萬人潮，創造3億以上商機，結果不到1年，竟然停業了？

陳美雅更指出，一開始在臉書看到業者片面宣布要調整營運方向，進一步詢問海洋局，按照規定得標業者停業調整營運方向，應向市府報備核准，但市府卻表示沒收到業者報備停業，完全不知情，讓他痛批「有夠荒謬」，也質疑市府對於業者的經營狀況難道都毫無掌握？

陳美雅提到，日前趙天麟才在臉書大力護航魚市場，更嘲諷議會同仁白喬茵，趙天麟在留言區說的「鼓山魚市場周邊整個興旺」，她狠酸如果真的興旺，怎麼會只剩下6個櫃位？怎麼會要暫停營業？

陳美雅強烈要求，針對此次業者重新調整規畫時，政府應嚴格監督，並要求廠商提出符合民眾期待的改善與完整規劃報告，不是只是大撒幣，金玉其外、敗絮其中。

針對鼓山魚市場無預警停業，高市議員白喬茵則說「市府願意及時止血值得稱讚」。（柯宗緯翻攝）

全台最美魚市場無預警停業，議員狠酸趙天麟：不是說「興旺」？

白喬茵則建議，以「新鮮水產」為調整營運的方向，不妨學習上引的海鮮燒烤區、海鮮代客料理，還有立吞，讓遊客不只感受高雄的美，也可以迅速體驗到高雄的在地海味，希望市府這次是真的有做過市場調查、各地的實地考察、鄰近市場（哈瑪星社區、棧貳庫）的分析競合關係之後才開始整修。

「這裡真的美，我們都想一起愛護！」白喬茵直說，期待它能真正的華麗轉身，可惜每次點出問題都被民進黨扣上政治鬥爭的帽子，果然是執政太久吃飽太閒，反正不管民進黨怎麼罵自己，她都真心期待鼓山魚市場二次轉型能成功。