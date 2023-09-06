「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」將在9月9日於高雄流行音樂中心火熱開戰！以霹靂舞賽事為主軸，廣邀世界各國菁英齊聚港都，與台灣好手角逐冠軍寶座，角逐總獎金超過百萬的高額獎金！當天還有職業舞團的精彩演出，更禮聘饒舌教父大支獻唱，要讓喜愛霹靂舞的朋友們一同見證世界級的盛宴。

內容：9月的高雄將成為國際霹靂舞界的矚目焦點，「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」將在9月9日於高雄流行音樂中心火熱開戰！以霹靂舞賽事為主軸，廣邀世界各國菁英齊聚港都，與台灣好手角逐冠軍寶座，角逐總獎金超過百萬的高額獎金！當天還有職業舞團的精彩演出，更禮聘饒舌教父大支獻唱，要讓喜愛霹靂舞的朋友們一同見證世界級的盛宴。

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2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」，匯集16國頂尖霹靂舞者，共計400名國內外高手齊聚高雄尬舞，，不只為城市帶來熱情與活力，更帶給觀眾驚豔的霹靂舞世紀對決，感受音樂與身體的完美交融！

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這麼多舞林高手同場競技的霹靂舞盛會，當然要找來重磅級國際裁判，因此聘請8名來自國內外具有一定世界地位的專業評審，而全球霹靂舞界傳奇人物Poe1更將抵達高雄，參與評審這次競爭激烈的賽事，歡迎喜愛霹靂舞的朋友們，一同見證世界冠軍的誕生。

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想看世界級霹靂舞好手頂尖對決嗎？想看台灣饒舌教父大支現場演出嗎？2023高雄霹靂舞國際大賽保證精彩，趕緊把握機會，相約親朋好友一起購票入場，現在有團體預約購票優惠（5張以上），每張票特惠300元(原價500元)，採登記預約制，請於上班時間洽詢高雄市政府運動發展局競技運動科（07-5813680轉309）登記。如果是16-22歲的年輕朋友，趕快領取你的青春動滋券，使用一張500元動滋券現場購票買一送一喔！