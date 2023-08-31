承Sho今年再度蟬聯米其林一星獎項；圖為主廚藤本詳一。（業者提供）

高雄亞灣區的豪宅國城「定潮」，全案不僅聘請國際團隊打造，更邀請米其林星級餐廳入駐。（業者提供）

高雄有4家餐廳摘星。（摘自米其林官網）

高雄必比登推薦名單。（摘自米其林官網）

「Liberté」從1星晉級為2星。（摘自米其林官網）

「紅色美食聖經」米其林指南，今（31）日公布星級餐廳名單，高雄有4家餐廳獲選，其中日式餐廳「承Sho」連續2年蟬聯1星肯定、法式餐廳「Liberté」更由1星晉升為2星餐廳；高雄星級餐廳星光熠熠，可望吸引饕客朝聖，帶動一波「追星」熱潮。

2023年高雄摘星餐廳有4家，1星的有日式餐廳「承Sho」、新入榜的日魂法菜「Haili」；法式餐廳「Liberté」則從1星升至2星；「法餐南霸天」主廚簡天才旗下的「THOMAS CHIEN RESTAURANT」摘綠星。

高市觀光局指出，今天公布的高雄4家摘星餐廳，加上甫出爐的27家必比登餐廳，與23間米其林入選餐廳，今年總計53間店家留名米其林歷史。高雄市長陳其邁指出，高雄入選米其林指南的店家，已由去年首次發布時的39家成長至53家，讓港都美食躍上國際舞台，向世界發光。

觀光局長高閔琳表示，今年最大驚喜是「Liberté」從1星晉升為2星餐廳，為高雄FINE DINING寫下新頁，主廚武田健志獲獎時表示：「會更認真工作，用更好的餐點，守護這個榮耀」。

獲1星肯定的「承Sho」，是日本「傳」（Den）首間海外姊妹店，也是在高雄備受矚目的高端餐廳，在細膩經典菜色中，融入主廚活潑而充滿趣味個性，把台灣特有食材的特色發揮淋漓盡致。

位於高雄亞灣區指標建案國城「定潮」中開設的「承Sho」、「Liberté」連2年摘星。國城建設副總經理洪嘉聰表示，最初邀力邀米其林雙星主廚來台展店，為的就是希望能夠將精緻生活帶入高雄，為城市質感升級盡一份心力，未來也規畫將更多米其林星級餐廳帶進高雄，提升高雄的國際能見度。

至於首摘綠星的「法餐南霸天」的簡天才，在2012年以自己的英文名字「THOMAS CHIEN」為名，開立充滿個人料理風格印記的「THOMAS.簡 法式餐廳」，以講究的法菜手法呈現台灣在地食材特色，尤善表現南台灣海鮮食材的細緻鮮美，曾入選高雄日嚐366推薦名單。

另外，新獲1星殊榮的「Haili」，則是標榜日魂法菜的新餐廳，主廚William，曾在STAY by Yannick Alléno、RAW、logy等星級餐廳接受歷練，鎔鑄日式與法式的料理風格，首次在高雄開設餐廳即獲米其林認可，也為高雄增添星級美味。