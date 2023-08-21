苗栗縣南庄鄉鹿場部落因1隻台灣獼猴誤觸電線桿造成停電1小時，南投縣南投市彰南路3段附近，則是一隻保育類黑眉錦蛇誤闖電線桿變壓電箱，造成變壓電箱爆炸導致停電，住戶聽到爆炸聲外出查看，赫見疑似肇事黑眉錦蛇從天而降，安然無恙企圖逃竄遭逮捕，直呼：「就是這尾蛇啦！沒被電成蛇乾真幸運。」

南投市彰南路3段附近巷弄住戶晚間8時許突然聽到碰巨響，瞬間突然大停電，外出查看發現一隻蛇從天而降，戴頭燈的大叔上前查看，發現該蛇是保育類、沒有毒的黑眉錦蛇，懷疑是牠跑進電線桿上變壓電箱造成停電，鄰居圍觀議論紛紛，甚至有人拍照、錄影上傳臉書社群「南投人聊天室2.0」。

附近住戶指出，這隻爬進電線桿變壓電箱觸電的黑眉錦蛇，比南庄鄉鹿場部落的台灣獼猴幸運，獼猴觸電變成焦屍還掛在電線桿上，黑眉錦蛇造成變壓電箱爆炸，自己卻安然無恙，所幸停電半小時左右就修復復電。

台電公司也在臉書社群致歉，停電造成不便，深致歉意。呼籲民眾有用電服務事項，歡迎撥打台電24小時客服專線1911。