高雄市今（10）日豪雨狂炸，多個行政區出現零星積淹水狀況，而湖內區一處電線遭到雷襲，所幸自動轉供機制發揮功能，沒有釀成大規模停電災情，但目前尚有1戶因工作性停電受到影響，台電正派員搶修中。

台電高雄區處指出，今天早上10時許湖內區和平路上一處電線桿的高壓電線，遭到雷襲而斷電，由於有自動轉供機制，立刻連接另條迴路，因此沒有造成大規模停電。

不過，中午12時許，由於台電人員前往修復電路，而造成工作性停電，已事先告知用戶，仍有1戶民宅受影響停電中，台電人員已派員全力搶修中。

水利署今天下午近2時發布高雄市湖內區淹水一級警戒，其中興達站6小時雨量176.5mm），如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水（如：湖內區-海山里，海埔里，文賢里，忠興里，公館里，大湖里，劉家里，湖內里，太爺里，中賢里，田尾里，逸賢里，葉厝里，建請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。