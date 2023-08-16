高市府將逐步開放第三船渠的遊艇遊憩活動，並協調港務公司提升大港橋每日旋轉頻率。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

為活化高雄舊港區面貌，打造蓬萊商港區、第三船渠、愛河灣等區域，高市府海洋局長張漢雄今（16）日表示，市府將於今年底完成大港橋以東（外側、靠近海音館）水域遊艇碼頭的建置，明年上半年完成大港橋以西（內側、靠近哈瑪星）水域遊艇碼頭，提供遊艇、帆船停泊，盼能促進當地觀光。

海洋局說，在高雄市政府、港公司與高雄港區土地開發公司三方攜手合作下，逐步改善舊港區基礎環境、建構港灣設施及永續水域開放政策，目前已完成的愛河灣擋浪堤、遊艇碼頭專區及非動力水域遊憩活動區，接下來第三船渠水陸域的開發利用將是積極發展重點。

第三船渠大港橋以東（外側）水域目前正興建遊艇碼頭，今年底將可提供遊艇、帆船長期及臨停泊位，藉由重點觀光區域遊艇碼頭，吸引各地船主前來，帶動周邊陸域及海洋休閒觀光藍色經濟。

對於遊艇泊位供需情形，海洋局將逐步增設大港橋以西（內側）水域遊艇碼頭泊位，同步提供中小型遊艇及帆船友善停泊空間，且已與港公司協調，因應未來遊艇進出頻率提升，增加大港橋每日旋轉次數便利遊艇、帆船等船舶進出，強化遊艇相關服務產業鏈的群聚效益，培植國內遊艇使用者人數，活絡高雄港內各項水域活動及觀光。