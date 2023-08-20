七夕情人節將至，高雄市警局創意發片，以時下流行的網路交友軟體作為架構，加入知名外送平台口號作為幽默主題，並請來多位警察俊男、靓女擔綱演出，詮釋現代人利用各種網路平台尋友找愛的過程中，往往不一定能順利如願，提醒民眾若不睜大眼睛常會失敗告終，就容易受騙。

影片以2位信女到月老廟求緣為開端，突然想到網路交友App「5Berbee」，該App號稱任何類型的對象都找得到，在瀏覽的過程中，女子靈光乍現詢問是否找得到真愛時，答案反而變得不置可否，從「都找得到」改口為「應該都找得到」，表達網路並不是萬能的，期待愛情之餘，更要具備冷靜思考及理性判斷力。

警方提醒，交友詐騙有許多共通點，諸如「居住國外無法輕易見面、在國外長大中文打字卻很流利、從事令人稱羨的工作或塑造高端形象、積極想要給承諾或締結關係、談話最後都會圍繞與金錢有關」等。

警方也傳授3招，提醒民眾避開交友型詐騙，1、談到金錢務必當心。2、未見面前都是假的。3、越是條件完美的對象越可能是甜蜜陷阱。時下網路交友管道繁多，不乏被許多不肖分子利用更可能參雜詐騙，警方呼籲大家在追尋幸福的道路上，更應謹慎小心。