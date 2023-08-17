高雄市寶來、不老溫泉飯店及露營區受到杜蘇芮颱風及卡努颱風影響，許多遊客因為通往南橫公路的交通中斷，紛紛退房延至11月，圖為泡湯實況。（業者提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市寶來、不老溫泉飯店及露營區受到杜蘇芮颱風及卡努颱風影響，許多遊客因為通往南橫公路的交通中斷，紛紛退房延至11月，六龜觀光休閒協會祕書長陳建男說，颱風過境後，讓六龜寶來溫泉業回到新冠疫情時的蕭條狀態，希望政府能狗協助舉辦文創活動，替地方留下遊客。

六龜寶來、不老溫泉共18家溫泉業及28家的露營區在3年多前新冠肺炎疫情爆發後，整體產業盪到谷底，直到去年南橫公路全線通車，加上疫情趨緩，讓寶來、不老溫泉區住宿房間提早客滿，似乎擺脫疫情重返觀光榮景，業者們也都非常開心。

不過今年7月底杜蘇芮颱風及8月初的卡努颱風先後襲台，南橫公路台東端雪峰橋便道再度流失，預計10月搶通，另西端明霸克露橋便道遭沖毀，颱風導致埡口平台至向陽間道路中斷無法通行，不少規畫通往南橫公路的遊客於是被迫取消，連帶六龜寶來、不老溫泉飯店受到直接衝擊。

六龜觀光休閒協會祕書長陳建男表示，去年疫情趨緩後，直到杜蘇芮和卡努颱風來臨，期間六龜寶來、不老溫泉飯店訂房率平日就有5成，假日高達8成，但2個颱風過境後，遊客8成原本規畫要到南橫公路的行程取消，連同取消溫泉飯店訂房並延至11月，另有1成遊客是誤認六龜交通中斷而退房。

陳建男說，受到颱風及雷雨交加氣候影響，民眾出門意願低落，六龜寶來、不老溫泉及露營區業績滑落，業者苦撐開銷，營收甚至比新冠肺炎期間關店不營業來得慘賠，只能想辦法度過難關。

他指出，不少業者擔心，南橫路中斷，如果還是持續下雨天，連到六龜區一日遊的遊客都會失去，只希望政府協助在六龜區多舉辦靜態文創活動，幫助留下遊客，協助溫泉業提升生機。