民進黨立委賴品妤因嗆核四「重啟個屁」，遭國民黨總統參選人侯友宜辦公室翻出其父親賴勁麟任職雲豹能源董座及名下約20間公司的綠能背景，又牽扯出雲豹集團政治獻金多數捐給民進黨的嚴重爭議。國民黨「最美發言人」、高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委參選人李明璇也大酸民進黨新潮流，是認為「穩定的獻金供給」遠比「穩定的供電」重要吧？

李明璇14日在臉書發文指出，賴品妤批評侯市長的核能政策，結果被爆出她的父親就是「綠能大亨」雲豹能源的董事長，更被踢爆這間能源集團，貢獻給民進黨新潮流的政治獻金，金額非常可觀。

李明璇表示，在世界紛紛把核能發電視為綠能的同時，卻看見民進黨反其道而行，眼睜睜的看著空氣越來越差，停電跳電不斷發生，台電的財務虧損更是越來越嚴重，但對於日本排放核廢水卻又默不吭聲。隨著賴品妤的挺身而出，才終於讓外界發現了其中的奧秘，「原來是如果核電重啟，綠能就變不能了，不能繼續撈錢了。」

李明璇也嘲諷說，為了怕漲電價影響選票，只好讓台電不斷虧錢，繼續使用昂貴的能源，卻又同時讓特定人士大發橫財，更驚人的是賴品妤還說爸爸只是領月薪的董事長，難怪同黨有「只是租屋的同居」、「只是超買的香煙」。

李明璇也大酸，一個提供金援給新潮流吃香喝辣的雲豹，換來台灣越來越貴的發電成本和持續不穩的供電，「我想對於民進黨新潮流來說，『穩定的獻金供給』遠比穩定的供電重要吧？」

雲豹集團被揭發政治獻金多數捐給民進黨及新潮流政治人物後，PTT上也有許多網友酸說，「國庫通家庫，有黨證就可以發大財」、「穩定現金比穩定供電重要，確實！」、「台電跌倒，綠電吃飽」、「從反核、乾淨的煤到光電，想想就覺得噁心」、「穩定獻金當然重要，黨發大財比較重要」。