國防部最神秘「網路戰部隊」資通電軍2020年驚傳貪瀆弊案。資通電軍前士官長林勤智貪圖職務之便，向多家廠商取得估價單，後遭控索取回扣、變賣軍用電纜線，任職3年間一共不法牟利29萬元。高雄地院一審判處7年月；二審認定林勤智涉犯14個貪污罪，每罪分論判刑2年8月至3年不等，認定林男上訴無理由，日前駁回上訴，全案定讞。

根據高雄地院一審判決，林勤智自2017年7月始至2020年4月15日，服務通資電南區指管防護中隊副分隊長，有督導所屬庫房管理、裝備檢修期程、管制料件獲得之權，並可實際提出採購需求、聯絡接洽廠商、取得估價單及發票、參與相關採購會議。

林勤智多次參與民間互助會，後出於經濟壓力的考量，為此頻繁採購主機、機動微波車感測器和無線電對講機等設備，並浮報產品價格，再向業者收受回扣。其中，林勤智竊取營區電纜線材，變賣牟利約有273公斤。

高雄地院一審時認為，林勤智身為陸、海、空軍外統合國軍網路、電子及資通平台「第四軍」，且就以台灣現今局勢，充實資通電軍設備極為重要，卻中飽私囊、剝皮變賣軍用電纜線，嚴重侵害台灣軍力。

一審審酌，林勤智犯後坦承犯行，並繳回犯罪所得新台幣29萬餘元，且部分貪污犯行所得為5萬元以下，各別依貪污治罪條例規定減刑。

法官考量，林勤智犯行並不等同建築時偷工減料，尚無可能致倒塌或救災無效，雖間接影響部隊維修效率，但並無直接影響部隊生命安全，最終依《公務員經辦公用工程收取回扣》等14罪，合併判處7年2月徒刑，褫奪公權2年。

案經林勤智上訴，二審由高雄地院審理。

高雄地院二審時仍維持一審判決見解，認定林勤智行為構成《公務員經辦公用工程收取回扣》、《竊取公有財物》等14罪。另，本案審理中，法官撤回竊取公有財物2罪上訴，其餘12罪則仍維持原判，各罪分論判處2年8月、3年不等徒刑。

林勤智不服判決再上訴三審，最高法院認為，原審判決調查完備，林勤智上訴無理由，日前駁回上訴，全案定讞。