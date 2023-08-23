經濟部工業局林園工業區前服務中心黃姓主任，涉浮報工程款，再向廠商收取回扣，索取不法利益約38萬元。一審依貪汙治罪條例判處14年、褫奪公權3年。二審高雄高分院依貪瀆、背信等14罪，加重其刑、判14年6月。高雄高分院更一審23日宣判，其中3貪瀆罪，分別判處2年7月至5年8月不等徒刑。

判決指出，黃姓男子從2013年7月任職於林園工業區服務中心主任，多次利用10萬元以下的綠美化、辦公室公用器材小額採購案，要廠商直接給予回扣或電器用品。檢調也查出，黃男曾就已完成的工作簽辦採購案，央請廠商假意配合施作，事後取得工程款。此外更有向廠商收取下水道代清潔費，或檢附不實單據報支款項等情事。

一審高雄地院調查後，以承包商、承辦人的證述及案卷為證，將黃男依貪汙治罪條例判處14年、褫奪公權3年。黃男不服上訴，高雄高分院認為黃男涉犯貪瀆、背信等14罪，改判14年6月，他不服上訴最高法院後，其中3件貪瀆罪撤銷發回，其餘均定讞，併執行刑5年多，已在監服刑。

高雄高分院更一審23日上午宣判，就觸犯的貪瀆3罪，分別判處5年7月、5年8月及2年7月，但未併處執行刑，仍可上訴。