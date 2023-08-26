高雄市鳳山警分局江姓員警去年處理民眾糾紛時，認為吳姓婦人違反社維法，準備帶她回派出所時，吳婦拒絕配合，江員竟直接呼她巴掌，吳女怒告他傷害罪，一審判江員拘役50日，最後賠3萬元換取和解，二審法官改判緩刑2年。

判決書指出，2022年1月10日下午4點多，當時在鳳山分局江姓員警接獲民眾報案，前往協調糾紛，準備將一名違反社會秩序維護法的吳姓婦人帶回派出所時，但當時因吳婦不願配合，江姓員警則朝她左臉摑掌。事後吳婦不滿被打，怒告員警傷害。

高雄簡易庭審理時，吳婦原本與江男已達成2萬元和解條件，但當江男準備付錢時，吳婦又把價碼提高為3萬，江男不同意，和解破裂後，一審依公務員假借職務上之權力、機會犯傷害罪判拘役50日，得易科罰金。

檢方與江姓員警都提起上訴後，高雄地院審理時江員也付3萬元和吳婦和解，認為江男身為國家執法警員，具相當法治觀念，理應以身作則而為人民表率，竟因吳婦不配合前往派出所，而未能冷靜面對，於執行職務時假借權力掌摑，導致對方受傷，不僅影響她身心，也減損人民對國家執法人員信賴，所為實屬不該，但考量雙方已和解，婦人已撤告，撤銷一審判決，改判拘役45日，緩刑2年，全案定讞。