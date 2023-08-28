高雄昇雷科技公司於2019年分別與中山大學4名碩博士生簽訂勞動契約，並每月提供碩士生1萬8千元在學補助、博士生4萬獎學金，條件則為須待畢業後到公司任職。然石、阮、賴及蘇男卻各自電郵致公司單方提解約。昇雷科技公司憤而提告，向4人提出283萬元賠償。高雄地院經審理，認為公司並未給予該4名學生工作培訓，不得約定最低服務年限，判高雄昇雷科技公司敗訴。

根據判決書，昇雷科技公司於2018剛成立，研發團隊尚未齊全，需要人力開發產品，因此請來學生從中協助，並允諾提供獎學金給石、阮、賴及蘇姓學生作為勞務所得。對此，昇雷科技公司所給出的條件則是等他們畢業、取得學位後，需到公司任職1年、博士生則為2年，也強調如若違約，則應返還原提供之補助款項及利息。

2020年8月，4名碩博士生個別電郵致信予昇雷科技公司，單方提出違約要求。昇雷科技認定他們違約，要求他們返還款項，未料這4名學生卻拒絕歸還求學期間所領得的獎學金，最終憤怒提告，要求他們賠償283萬元。

石、阮、賴及蘇姓學生主張，按照合約內容規定，是須待他們畢業後方才受約定拘束。4名學生也強調，因為考慮昇雷科技公司2020年間曾發生股東糾紛，再三斟酌方才決定提出解約，而合約內容中卻仍訂有最低服務年限條款，此已明顯違反勞基法規定。

高雄地院經審理，昇雷科技王姓副總表示，指這4名學生主要協助進行公司方面的技術評估、產品開發，例如製作的錯誤若缺乏學生協助，則無法完成公司要求。另，王男也說，公司產品仍屬於新技術，正與舊技術概念截然相反，除了在中山大學李的人熟悉該技術或元件設計外，無論是於台灣國內或是國外，皆難以實現架構。

該4名學生的指導教授則表示，當時考量昇雷科技公司初成立，研發團隊尚未齊全，急需人力開發產品，為此他才請來石、阮、賴及蘇姓學生從中協助。然，博士生卻未能兼職，也不可能讓學生白白提供勞務，因此用獎學金方式補償他們勞動所得。

高雄地院經審理，審酌王姓副總、指導教授兩方說法，認為石、阮、賴及蘇此4名學生，本身已具備專業知識與相關背景，此部分並非是由昇雷科技公司施以培訓。法官也認定獎學金是屬勞務對價關係，不屬昇雷的專業技術培訓費用，最終依違反《勞基法》規定，判昇雷科技公司敗訴。