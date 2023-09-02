高雄夏姓男子在義大皇家酒店擔任日本料理主廚時，對食材、環境掌控不當，屢屢出現食材過期、廚房髒亂等情況遭資遣解雇。夏男認為處份過重，提告求償薪資、加班費損失38萬元，一審認定資方解雇合法，但需補償夏男770小時加班費共30萬元。上訴至高雄高分院，法官強調只要加班、資方就必須給加班費，判酒店須賠償夏男31萬元定讞。

夏男2017年11月擔任義大皇家酒店日本料理主廚，月薪約7萬元。酒店發現，夏男身為主管，工作態度卻消極、怠惰、敷衍，到職時廚師證已過期，差點害酒店被罰錢，多次提醒他才完成展延，為此記他一小過。

2020年5月，酒店2度稽查發現夏男使用過期食品，分別記申誡、大過處分。但之後餐廳仍陸續發生食材預備過多導致過期浪費、環境不潔等問題，夏男也不願改進。

2020年8月，酒店稽查又發現，夏男準備太多蒸蛋，賣不完結果又放太久，起司蛋糕也過期，高層這次忍無可忍、烙下狠話，強調只再給夏男一次機會，但2020年9、11月稽查時，仍發現餐廳有食品標示過期、髒亂等情況，經餐飲、人資部向夏男說明原因後，依勞基法予以資遣，並給予預告工資。

夏男不滿表示，餐廳人力不足才會產生食品管理上的問題，義大旗下其他餐廳也曾發生過類似事件，但從未有人因此遭記過或是資遣。2020年8月雖然因食品標示過期及環境髒亂被糾正，但複查後均以改善，頂多記個小過，資遣他實在違反比例原則。當時他也明確告知自己不接受資遣，但酒店利用他沒經驗又不懂法律，騙他簽下「終止勞動契約」，最後提告要求酒店給付他復職前的薪資，加上年終獎金、加班費共38萬元。

一審法官認為，酒店資遣夏男前已多次提醒，資遣並無不當。但夏男平實需提提早到班開會，酒店雖然拿出「部門出勤紀錄簽到表」、強調夏男在加班欄位均勾「否」，但對照「大門進出刷卡紀錄」明顯紀錄不實，法官認定夏男加班770小時屬實，判酒店須賠償30萬元。

酒店不服上訴，強調加班需事先申請並經過核准才算有效，夏男從未申請過。但法官認為，只要員工確實超時工作，資方就有提供加班費的義務，不因私訂制度而有不同，最後依照夏男提出的更新數據，判酒店須賠償夏男31萬元定讞。