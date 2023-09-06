警方上月底，破獲竹聯幫分子因酒店債務糾紛，引發的暴力案件。（翻攝畫面）

有週刊今天報導，疫情趨緩，商業活動復甦後，中山區「條通」內的酒店，陸續爆發黑道恐嚇、強押小姐的事件；但礙於這些小姐多半是逃逸移工身分，不敢報警聲張，成為治安隱憂。轄區中山分局指出，經查今年迄今，並未接獲相關報案，另掃黑不中斷，呼籲若有遭受不法侵害，請勇於報案。

週刊今天報導指出，東南亞籍的女子自稱嫁來台灣後，今年於中山區條通的日式酒店陪酒，疑似因跳槽緣故，農曆年後，被黑道押走恐嚇刪除客人資料，並威脅不得回店家上班。週刊並指，傳聞有退休警察護航，才沒讓這些事情浮上檯面。

轄區中山分局澄清表示，經查閱受理案件系統及110報案紀錄，本年度迄今，並未接獲店家或小姐稱遭受黑道恐嚇等相關報案，經查警方列管的條通商圈特種行業場所，包括卡拉ok、酒店、舞廳、日式酒吧、飲酒店等，共計314家，警方皆依規定編排不定時臨檢，淨化該區治安。

中山分局指出，今年度迄今已查獲幫派犯罪提報治平案件9案，犯嫌計56人。其中於今年2月間於林森北路條通商圈內查獲天道盟太陽聯盟暴力犯罪1案，提報治平犯嫌5人；另中山分局於今年8月24日再針對竹聯幫份子郭男等5名成員因酒店債務糾紛暴力案件提報治平，強力打擊黑幫，淨化治安。

中山分局強調，掃蕩黑幫絕不手軟，同時呼籲民眾如有遭受不法侵害，請勇於報案，警方將第一時間嚴查究辦，將不法幫派繩之以法。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！