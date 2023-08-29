「骰子牛佐紅酒醬」套餐原價968元，兩人同行點餐，限定價含服務費，每人792元。（神旺商務酒店提供）

不限平假日午間2人以上同行，於「銀柏廳」點指定套餐再加碼送特製鬆餅水果拼盤。（神旺商務酒店提供）

肉食族快筆記，「神旺商務酒店」9月1日起至10月31日止，以尋找大胃食客為號召，推出「雙人飽胃戰」餐飲活動，不限平假日的午餐時段，2人以上同行到「銀柏廳」用餐，預約指定套餐即享8折優惠，每人最低765元起。可吃到前菜「田園火腿堅果沙拉」、法式經典蘑菇濃湯、「普諾烘焙坊」特製的「香酥核桃包」、歐式地中海饗宴主餐、特製鬆餅水果拼盤及特選飲品，免花大錢即可輕鬆享受星級飯店美饌和儀式感。

「神旺商務酒店」為滿足肉食主義者想大口吃肉的慾望，祭出期間限定的「雙人飽胃戰」餐飲活動，首推義式「米蘭燉羊膝」套餐，主餐部分採用最天然的放牧與草飼羊隻，無使用激素、無強烈羊羶味、肉質鮮嫩的紐西蘭小羔羊膝。主廚為使羊膝入味，每天得先將羊膝手工戳洞，加入祕製香料醃漬一天後，表面煎到金黃酥香，再以紅酒與時蔬燉煮3小時，肉汁鮮美、濃郁十足。原價935元的「米蘭燉羊膝」套餐，兩人同行用餐，每人765元即可享用，已含1成服務費。

另一道「骰子牛佐紅酒醬」套餐，主餐特選美國沙朗牛，以蒔蘿、百里香、迷迭香等綜合香料醃漬1天後煎至七分熟，將其切成骰子狀方便食用，搭配主廚特製紅酒醬，軟嫩適中、入口散發淡淡紅酒香氣，用舌尖細品地中海風味。「骰子牛佐紅酒醬」套餐原價968元，兩人同行點餐，限定價含服務費，每人792元。

位於南京東路與林森北路商圈的「神旺商務酒店」，交通與生活機能都便利。館藏擁有逾150件美術作品，匯集豐富本土藝術珍品。而飯店2樓的「銀柏廳」以歐美氛圍打造，搭配館藏藝術品，裝潢帶有復古風格的暖色系家具，不論是過節、週年紀念約會或姊妹下午茶聚會，都是合適聚會的地點。

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