美國一名搭乘達美航空（Delta Air Lines）的男子上機後乾了至少10杯伏特加及1杯紅酒，醉醺醺的他失控騷擾鄰座母女，把手伸進少女衣底，摸索少女的內衣扣，受害母女表示她們向空服員求救後遭到無視，空服員還持續遞酒給醉男飲用，最後更安然無事下機，讓母女決定提告，向達美航空求償200萬美元（約新台幣6290萬元）。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、福斯財經新聞網（Fox Business Network）報導，這起事件發生在2022年7月26日，當事人搭乘達美航空班機，從紐約甘迺迪國際機場（JFK International Airport）飛往希臘，航程預計達9小時。

不過這趟旅程很快就變成這對母女的噩夢，她們25日透過律師提告達美航空，指出由於空服員持續供應男子酒精，導致已經酒醉的男子「變得更醉、更醉」。

訴訟指出，男子酒醉後開始和鄰座的16歲少女搭話，少女起初無視他，但反而激怒醉男，行為變得更有攻擊性，他對著少女大吼，做出「猥褻手勢」，要少女告訴他住家地址及其他私人訊息，男子甚至抓住少女，將手放在少女背上，讓少女驚恐萬分。

少女母親提醒醉男女兒是未成年、仍在讀高中，但男子表明不在意，甚至伸手抓住少女母親的手。

少女母親通報空服員，表明母女倆感覺不安，但空服員僅回應「請耐心等候」就離開。

空服員離開後，自稱來自康乃狄克州的男子又開始觸碰少女，還伸腳用力踢前座椅子，導致整排座椅跟著搖晃。接著男子突然低下頭30秒，然後衝向廁所嘔吐。

男子短暫離開期間，母女要求空服員讓男子換座位，並且不要再供應酒精，不過遭到空服員充耳不聞。據悉男子回座後又喝了一杯紅酒。

在婦人的反覆投訴下，空服員終於上前要求男子「不要再和母女說話」，但反而引爆男子的情緒，他不斷咆哮、辱罵母女，少女被嚇到恐慌症發作，她把頭埋在母親腿上，男子這時竟趁隙將「黏呼呼的手指」伸進少女的襯衫底下，摸索少女內衣上的鈕扣，少女被嚇到渾身顫抖、不斷哭泣，整個人從椅子上跳起來，想不到醉男更進一步將手摸上少女母親的腿部，並且移向大腿內側，導致女子驚聲尖叫，從座位上跳起來。

被害人表示，她們再度要求換位時，空服員竟回應他們什麼都做不了，直到一名男性乘客自願換位，這對母女才安穩度過剩下航程。

飛機抵達希臘後，空服員向這對母女致歉，並提供5000英里免費里程數作為賠償，不過航空公司並未向希臘警方或美國執法單位報案，讓醉男安然下機。

被害者在訴訟中控訴空服員「公然無視」她們的求助，導致醉男從攻擊性行為進階為不當觸摸，因此向達美航空求償200萬美元。

針對訴訟，達美航空僅表示「對做出不當或非法舉動的顧客零容忍」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。