民眾黨5日舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」，期間有「空姐應援團」上台熱舞表演，引發各界議論。對此，桃園空服員職業工會怒轟，此活動由過去擔任機師的北民眾黨市議員張志豪籌畫，根本是帶頭物化女性，而柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則在6日晚間回應，民眾黨絕對沒有對任何職業不尊敬，以及「物化」之意。

民眾黨5日舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」，期間有「空姐應援團」上台熱舞表演。（圖截自中時新聞網YT）

綜合媒體報導，桃園空服員職業工會批評，民眾黨主席柯文哲以及前機師張志豪為選舉造勢的「空姐應援團」，是對於女性空服員的集體性騷擾，對於柯、張2人發出譴責。公會還強調，國際間各大航空公司當前都開始致力性別平權，並且開放女性空服員可選擇穿著褲裝執勤，過去已數度公開反對物化女空服員、爭取女性空服員自由選擇穿著褲裝工作，籲民眾黨公開道歉。

而遭到點名的張志豪則稱，女生若是想打扮漂亮是一件好事情，怎麼會說是物化女性，且自己一開始也沒有物化女性的想法，但女生為何穿空服員服裝跳舞，另要詢問主辦單位；另據《自由時報》報導，陳智菡強調，柯文哲如今因選舉動輒得咎，被人用各種穿鑿附會試圖強化外界的刻板印象；她質疑，如果今天表演團體選擇和服、韓服，是否也要遭到指控對日本、韓國人士不敬？

對於民眾黨的「空姐應援團」造勢惹議，PTT網友看法也相當兩極化，挺柯的鄉民留言，「泛政治化，我能你不能」、「這是舞團，甘你工會什麼事」、「柯文哲真的很倒楣耶」、「哥布林整天煽動製造對立」、「無聊，廟會一堆，怎麼不譴責」、「你有考慮過消防員月曆的心情嗎 」、「綠能你不能」、「 民進黨可以的你們通通不行」。

不過也有民眾怒批，「師父就是把女人當選票工具的政治渣男」、「反觀綠色metoo最尊重女性」、「 民進黨婦女部又要活過來了」。