6日清晨3時許，台北市信義區夜店安管人員通報，店內有數名顧客口角糾紛引發肢體推擠，警方獲報到場將4名酒醉情緒激動男子壓制上銬並帶回派出所進行管束。（翻攝畫面）

6日清晨3時許，台北市信義區夜店安管人員通報，店內有數名顧客口角糾紛引發肢體推擠，警方獲報到場將4名酒醉情緒激動男子壓制上銬並帶回派出所進行管束。（翻攝畫面）

台北市信義區夜店爆發衝突，6日清晨3時許，台北市信義區夜店安管人員通報，店內有數名顧客口角糾紛引發肢體推擠，警方獲報到場將4名酒醉情緒激動男子壓制上銬並帶回派出所進行管束，現場未衍生肢體衝突。

警方表示，分局於6日凌晨03時許接獲夜店安管人員通報，店內有數名顧客口角糾紛，現場守望員警立即通報線上支援警力到場以優勢警力共同前往查處，經了解是店內顧客遭到肢體碰撞後告知友人，其數名友人鼓譟且情緒激動，店內安管人員見狀立即上前制止告誡，警力到場後立即將其中21歲曾姓、21歲駱姓、20歲周姓、19歲邱姓等4名酒醉情緒激動男子壓制上銬並帶回派出所進行管束，現場未衍生肢體衝突。

信義分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜通報警方到場，信義分局嚴正宣示，絕不容許違法脫序行為影響社會治安，挑戰警方嚴正執法決心，將持續加強防制各類不法犯罪，對於違序違法情事，絕對依法究辦，決不寬貸。

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