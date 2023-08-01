宜蘭頭城的馬路上出現一起互毆事件，2輛砂石車與1輛貨車發生行車糾紛，雙方直接把車停在路上「用拳頭」理論。從行車紀錄器畫面可以看到，砂石車司機猛然打開貨車門把人拖下來狂揍，兩方共4人開始扭打，貨車司機還舉起電鋸想反擊，幸好警方及時趕到，但4人也互相提出傷害告訴，後都被依傷害、公共危險等罪嫌移送法辦。

根據網路上流傳的近2分鐘激鬥影片，事情發生在29日下午5時17分左右，駕駛砂石車的2人先是把2輛車停下，立即跑到貨車旁把司機拖下車狂踹，坐在副駕駛的兒子也趕緊下車幫忙，卻還是被暴打壓制在分隔島上。眼看兒子被狂揍摔在地上，貨車司機自己也自身難保，他便抄起貨車上的電鋸重新加入戰局，但又馬上被制止了。

兩方人馬激鬥扭打的畫面，全被後方車輛記錄下來。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

礁溪警分局表示，事發地點在頭城鎮濱海路3段的全家超商前，當時接獲報案後，警方便出動7名快打部隊到場，而據現場了解，2輛砂石車司機分別是28歲和26歲的鍾姓兄弟，駕駛貨車的則是52歲林姓司機及19歲的兒子。

警方提到，兩方人馬是由於互相超車引起不滿，才會發生鬥毆事件，而林姓駕駛身上多處撕裂上，其他3人則分別有擦挫傷。不過，4人接受調查後，均打算向對方提起傷害告訴，而全案也會依傷害、強制、公共危險等罪移送偵辦。

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