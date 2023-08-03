消防隊員指揮現場拉起水線灌救。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市1輛休旅車今（3）日12時許行經106縣道75.5公里處突然冒煙，將車停靠路邊後就起火燃燒。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市瑞芳區的106縣道75.5K處，也就是靜安路四段，3日中午突傳出有火燒車事故。當時駕駛林男開車載2位友人準備去餐廳用餐，沒想到開到一半突然發現車冒白煙，連忙將車停路邊並與友人逃下車，車子並隨即燃燒。新北消防局獲報後趕緊出動灌救，於下午1時許撲滅，幸無人傷亡。至於詳細起火原因，仍有待火災鑑識人員後續進一步調查釐清。

消防隊員拉起火災現場封鎖線，將釐清起火原因。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

消防隊員拉起火災現場封鎖線，將釐清起火原因。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市消防局及警方表示，事故發生時，是由72歲的林姓駕駛開車載2位友人準備去餐廳用餐，但沒想到行經途中突然發現小客車引擎蓋竟冒出白煙，察覺不對勁，立即將車輛停放路旁並趕緊與友人下車，而該車不久便起火燃燒，林男遂立即致電119，請消防局派員前往灌救。

消防局獲報後，立即出動瑞芳及瑞亭分隊共6車12人前往搶救，至現場拉起水線對小客車持續灌救降溫，並於1時許控制火勢，順利撲滅。只見小客車已燒到只剩下車殼，內裝均焚毀。消防人員在現場拉起火警封鎖線，調查並鑑識詳細起火原因。

據了解，林男當時本來打算要帶友人去八分寮吃美食，沒想到竟遇到如此意外，幸好均無人受傷。後得知該餐廳其實今天根本沒開，也有點哭笑不得。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，車輛行進中有可能因引擎室電線電器短路造成的火花，加上引擎周遭如果有相關油路破損、漏液等，在高溫環境下任何油類均為易燃品，容易進而引發火勢。

羅億田建議，車主平時就要注意車內是否有漏油、電路是否老舊，在長途旅行行車前，建議交由專業技師檢查，並按時更換零件，更換各式消耗油品，以確保行車安全。