台北市天文科學教育館指出，夏夜最美、最壯觀的英仙座流星雨，即將在13日前後達到極大，預估每小時天頂流星數可達到100。由於當日已過下弦，上半夜幾乎不受月光影響，是近年來觀賞條件最佳的一次，提醒民眾凌晨3時前把握時間觀賞。

天文館表示，在8月13日當晚，英仙座流星雨輻射點約在晚間8時自東北方升起，之後隨著輻射點升高，流星數量漸增，影響觀賞流星的月亮則在凌晨3時左右才升起，建議民眾把握月出前的時間觀賞。

天文館指出，觀賞流星雨不需要特殊設備，只要在無光害、視野開闊處以肉眼或相機即可捕捉到劃過天際的流星美景，也提醒夜間戶外觀星時需注意安全，盡量避免使用燈光，手電筒前可包覆紅色玻璃紙以降低光害，並用良好的觀星禮儀來共享這片美麗的星空。

天文館介紹，英仙座流星雨的母彗星是編號109號的史威福—塔托彗星，周期長達133年，上次回歸是在1992年底。由於這顆彗星的殘餘物質相當豐富，所以每年英仙座流星雨的數量都相當多，近年在2016、2017與2021年還曾出現過每小時近150顆的爆發，今年同樣值得關注。

天文館補充，當日晚間7時30分起，天文館將在高山地區透過YouTube頻道直播流星雨實況，並搭配實拍影像與專業解說，為民眾帶來全方位的流星盛宴。