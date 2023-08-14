警方獲報後3小時即尋獲該名男子，沒想到李男為了追愛，走了13公里，走到鞋子都掉了。（翻攝畫面）

警員許宇量、戴仁謙在接獲報案三個小時後，於台北市中華路北站尋獲李男。（圖／警方提供）

新北市板橋區1名28歲李姓男子因感情失利，心情低落離家，李男母親擔心，卻遲遲連繫不上兒子因此到派出所報案，所幸警方獲報後3小時即尋獲該名男子，沒想到李男為了追愛，走了13公里，走到鞋子都掉了。

經了解，李姓男子因日前苦追一名女子未果，心情十分沮喪，於8日晚間離家後至深夜仍未返家，母親十分擔憂，卻遲遲聯繫不上兒子，於是到新海派出所尋求警方協助；員警考量李男因情緒憂鬱，且當時已近深夜卻杳無音信，立即受理報案後，並協助辦理緊急協尋。

受理過程中家屬透漏，李男時常搭乘307號公車往返，員警遂立即查詢男子住家附近該班公車行經站點，除調閱沿途監視器影像，更派遣巡邏網沿線尋找；所幸警員許宇量、戴仁謙在接獲報案三個小時後，於台北市中華路北站尋獲李男，除極力安撫他的情緒，也柔聲開導，待李男心情稍微平緩下來，遂駕駛巡邏車載李男返回派出所，並通知家屬，順利讓一場驚魂平安落幕。

警方發現，李男從板橋住家公車站沿著307路線步行，一路走過華中橋來到台北市中華路北站，全程約13公里，走到鞋子都掉了。

海山分局長王鴻儒呼籲，民眾應多關心自己及周邊親友的情緒困擾，如發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓；可撥打安心專線1925、生命線協談專線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安度難關。