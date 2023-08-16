一名40歲的女子，12日凌晨獨自坐在台中市區超商休息區整夜，店員發現有異後報警，員警到場後發現該名罹患身心障礙的女子已遭報失蹤人口20天，因忘記返家的路，只記得丈夫提醒「要在超商等待」，因此20天內都在各大超商內過夜，經員警聯繫丈夫後，兩人順利在派出所重逢。

中市警六分局永福派出所警員李天祿、廖彥翔8月12日凌晨巡邏時，接獲轄內超商店員報案稱有女子呆坐在休息區，似乎要在超商夜宿，員警發現該女為失蹤人口，便將其帶回派出所並聯絡家屬，順利讓她返家團圓。

警方詢問後來了解，經了解，40歲的徐姓女子因身心障礙，平時由丈夫照顧，7月20日丈夫工作時，請徐女先在超商休息等待他下班，丈夫下班後前往超商卻發現妻子失蹤，在附近找尋許久都未見她的行蹤，擔心其在外發生不測，便向警方報案請求協尋。

徐女雖不記得返家的路，但是時刻謹記丈夫說要在超商等待的話語，身無分文的她，在這失蹤的20多天，一直流浪在西屯區的各大超商內，直到有店員發覺異常並向警方報案。丈夫接到警方通知連忙到派出所接人，表示妻子不是第1次失蹤，這次是離家最久的一次，若非警方的協助，就真不知道妻子還要露宿街頭多久。

警方提醒，家中如有易走失的親人，切莫讓其獨自外出並可向社會局申請「愛心手鍊」或在隨身之衣物繡上姓名、聯絡電話等資料，以利查證迷途者身分及聯繫家屬。