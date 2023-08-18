美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）與她的模特兒丈夫阿斯加利（Sam Asghari）結婚14個月後，阿斯加利訴請離婚，布蘭妮私人生活又陷危機。

法新社報導，根據昨天在洛杉磯提交的法律文件，29歲伊朗裔模特兒阿斯加利以「分歧無法化解」，作為結束婚姻的理由。

阿斯加利的離婚訴狀並指出，兩人從上個月起分居。

阿斯加利2016年與布蘭妮相遇，在她的單曲Slumber Party的MV中露臉。兩人2022年公開布蘭妮懷孕的消息，但幾週後宣布她不幸流產。

布蘭妮與前夫凱文費德藍恩（Kevin Federline）的兩個兒子已經十多歲。她也跟青梅竹馬亞歷山大（Jason Alexander）結過婚，但那段婚姻維持不到3天。

布蘭妮與阿斯加利2022年結婚前一年左右，加州法官剛終止布蘭妮父親對她的監護職權。這項長達14年的監護措施讓她無法打理自己的人生與財務，許多粉絲認為此種法律安排是在剝削她。

現年41歲的布蘭妮曾說，自己想要有更多小孩，但她被監護時無法移除避孕器；她還說自己被迫工作，電話也遭監聽。（譯者：楊昭彥）1120818