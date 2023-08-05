藝人李蒨蓉日前與丈夫決定搬離住了15年的房子，經過多日的整理與搬遷，3日時她和丈夫回到老家，向遮蓋他們多年的避風港獻上感謝，也正式跟屋裡的水晶吊燈、花壁紙說再見。3日晚上是颱風夜，李蒨蓉與丈夫睡在新家地板上，雖然對住了15年的老家仍有許多不捨，但李蒨蓉認為，不論住在哪裡，只要有愛，就是好地方！

李蒨蓉不捨的與老家的水晶吊燈、花壁紙說再見。（圖／李蒨蓉臉書）

日前藝人李蒨蓉在臉書發文表示，自從兒子出國之後，她的生活重心不見了，家裡也因此多了空房間，起先空房間被拿來堆雜物，不過後來李蒨蓉與丈夫決定斷捨離，搬離住了15年的老家，開始人生下半場，並迎接新的篇章。

經過多日的整理與搬家，昔日充滿生活氣息的老家，如今已人去樓空。3日李蒨蓉與丈夫再次回到老家，感謝這間房子多年來為他們遮風擋雨，也正式和屋內的水晶吊燈、花壁紙說再見，她也因不捨而哭得稀里嘩啦。李蒨蓉表示，15個年頭過去，她很得意自己將家庭打理得很好，她也說，「好宅」的定義不在於地段、坪數，而是在於「愛」，有愛的家庭才溫暖，有溫度的家人才和樂。

3日晚上是颱風夜，由於新家的一切尚未打點好，李蒨蓉與丈夫睡在地板上，李蒨蓉表示，聽著窗外的風雨聲，夫妻倆明白，不論住在哪裡，只要有「愛」，就是好地方，她也期望未來能在這間新房內，住的平安幸福。

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