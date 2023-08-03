不少人吃飯挑餐廳時，都會參考Google商家的評論。不過近日一名老闆莫名收到1星負評，寫著：「電話都不接，可憐店家」，讓他覺得相當委屈，因為他早就預告要暫時休息幾天，當時店裡根本沒有營業，自然不會有人接電話，對此，老闆忍不住回罵對方是靈長類，超狂的發文曝光後，引來一票網友留言相挺。

「對不起，罵人不對，但我就是凍未條」。一名餐廳業者在臉書粉專《爆廢公社公開版》分享Goolge商家的評論截圖，有消費者留下1星負評，怒嗆：「電話都不接，是店裡沒人嗎？可憐店家」。

對此，原PO忍不住回嗆，「我覺得你才是可憐的靈長類」，認為既然該消費者知道如何給負評，怎不去查詢臉書粉絲專頁的營業公告，店休的消息早已發布近1個月，「猩猩都會分辨了，你怎麼還沒進化啊」。

老闆認為，若因為餐點不合胃口收到負評還能接受，但這名消費者的說詞實在讓他傻眼。（圖／爆廢公社公開版）

原PO認為，若是因為餐點不符合消費者的胃口，收到1星負評他反倒還會覺得抱歉，但沒想到只不過因為店休沒人接聽電話，就莫名挨罵，「我就是想受不了想X腰一下，真的是X爛欸」。

貼文一出，讓許多網友拍手叫好，紛紛留言，「是沒長腦嗎？這樣給負評」、「罵的好，奧客就是欠罵」、「評論負評區=奧客集中區」、「支持老闆」、「不帶腦的負評，沒接就看看是不是沒開啊，又不是店家都圍著他轉」、「我還遇過說門口沒有停車位給1星的咧」。