一名女子昨到餐廳用餐，生理期突報到，所幸店家廁所有提供衛生棉，困難得以解決，她大讚店家貼心如天使，貼文曝光一票女性贊同好的如廁環境會讓人融化，紛紛留言表示有看過其他店家提供濕紙巾、食鹽水、棉花棒和髮圈，但也有人說常常會遇到貪小便宜的消費者全部拿走，老闆就再也不提供了。

原PO昨（6）日於論壇《Dcard》指出，昨在餐廳用餐，突覺得內褲濕濕的，到廁所發現生理期報到，剛好店家有提供衛生棉，讓她大讚「根本是救星，直接幫這間店加分，被暖到了。」她說，除了衛生棉外，在其他店家還有看過漱口水或牙籤等用品，讓她覺得非常貼心，「店家真的是天使。」

貼文吸引不少網友回應，「我去的牙醫診所也有放衛生棉，還有護墊，真的很暖心」遇過供應的店家，真的覺得很棒，應急時真的很好用」、「我去用餐的餐廳也有提供護墊、棉花棒」、「有的店家還有提供濕紙巾、食鹽水和髮圈」、「好的廁所環境真的會讓女生心融化」。

但也有不少在服務業任職的網友感嘆，提供給客人的物品，總是全部被拿走，「我們店一開始有放，老闆很用心，但真的太多客人全部拿走，連牙籤也不放過，後來老闆就不放了」、「在上一家醫美診所，每補一次就被拿光，有錢來做醫美沒錢買衛生棉？」