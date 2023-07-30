57歲主持人楊月娥平時常在臉書分享生活心情，今(30日)稍早，她發文自曝到餐廳吃飯被刁難，讓她無奈問：「點餐金額超過低消，卻被要求一定要點飲料才算低消，合理嗎？」，她更表示從頭到尾服務生沒看她，讓她覺得糾結，自嘲是「另類現代文盲」，「就算有問題也是妳的問題」。

楊月娥稍早發文說自己很少給店家負評或一星，但這次到這家餐廳確實讓她有點不滿，可以接受自己倒水、自己下樓點餐，但因為沒點飲料而被「提醒」，她不解明明點餐金額都已經超過低消，卻仍是硬被要求點飲料的原因，在服務生提醒下才知道店家並未有低消金額，而是低消「就是一杯飲料」。

楊月娥發文。（圖／翻攝自楊月娥臉書）

被迫點了飲料後，楊月娥形容是杯「不香、不甜的香香茶」，「服務人員不想看妳，跟妳互動是妳的問題，點餐有困難，沒看清楚也是妳的問題，餐廳不會有問題，就算有問題也是妳的問題，這不是繞口令，這是有感而發的用餐感受」，最後更用前陣子很紅的「打擾體」說：「我知道你不缺我們這組客人，對不起打擾了，句點這緣分。」

楊月娥說，世代不斷進化，他們學著上網購物、各種線上支付、各種叫車APP，如果不會就會被嫌是「另類現代文盲」，如同今天她的處境「叫天天不應，叫地地不靈」。網友回應：「我個人覺得不合適自己用餐習慣的店家就只此一次，以後不再去就好了，不需要留言負評，反正好壞來過的人都知道」、「店家認為零接觸的點餐，可以不打擾客人不給予壓迫，但店員卻當成不必跟客人互動更省事省心，久而久之，服務業的基本全部消滅了」、「這種真的是我超不能接受的」、「如果店家有事先告知，吃不吃就是我們的決定了」，釣出楊月娥親回：「對呀！一開始就要說清楚，不要等到上餐才說，你就會看到客人的背影」。