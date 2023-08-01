中市陳男到銀樓消費，不滿店家服務態度，持棍棒砸店，被警方逮捕送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市陳男到銀樓消費，不滿店家服務態度，持棍棒砸店，被警方逮捕送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

買金飾不滿店家態度 中市火爆男持球棒砸銀樓

中市29歲陳男昨天到銀樓買金飾，因不滿店家服務態度憤而離去，下午找友人何男到場理論，他情緒失控持棍棒砸店，雖何男勸阻無效，陳男砸毀展示櫃等物，警方獲報到場逮捕陳男，依毀損、恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦；此外，陳男駕駛車輛違停於店外，也被開單告發並拖吊。

第六警分局西屯所副所長許閏傑表示，昨天下午1時許獲報西屯區福星路1家銀樓發生消費糾紛，立即派員到場處理，並逮捕在場的陳男。

警方調查，29歲陳男昨天到西屯區福星路1家銀樓購買金飾，認為店家服務態度不佳，雙方發生不快，憤而離去但心有不甘，找何男返回與店家理論，他將自小客車違停在店門前，持球棒與何男進入店內，嗆要幫店家「重新裝潢」，情緒失控持球棒猛砸展示櫃台、亂丟店內物品。

同行的何男見狀勸阻，警方獲報到場將陳男帶走，並將陳男違停在店外的車輛，依法開單告發拖吊。警方調閱銀樓監視影像追查釐清案情，警詢後，依毀損、恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。