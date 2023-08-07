屏東市大同北路6日下午發生男子持刀攻擊路人，警方獲報到場將人壓制，未料當天傍晚，男子竟又從醫院外出，搭計程前往鄰居門外，民眾見狀趕緊壓制並通知警方，經衛生局評估後，已予以強制就醫，面對如此不定時炸彈，鄰居人心惶惶，直呼希望相關單位可以重視，別等真的出人命了。

民眾指出，男子精神狀況不穩定，不僅會將機車莫名推倒，還曾經有路人被揍傷，6日下午3時30許，他竟持刀攻擊附近鄰居，所幸當時鄰居趕緊關門，才沒有造成人員傷亡，直到警方獲報到場，他才坐上救護車被帶走。

沒想到當天下午6時15分，本應該被強制就醫的男子，竟然又坐計程車回到原處，手裡拿著不明物體走過去鄰居家，似乎要繼續攻擊對方，民眾見狀馬上報警，另有其他人協助壓制，才沒有造成人員受傷。

警方表示，8月6日接獲報案，指稱有人持刀滋擾，立即調派快打警力共6名到場處理，發現40歲陳姓男子手拿水果刀、在現場喃喃自語，員警立即喝令將刀子放下，再趁其不備上前制伏，未造成現場人員受傷。

因陳男精神狀況不穩定，經衛生局評估後先予以強制就醫，另陳男持刀案將依毀損、恐嚇危安罪函送屏東地檢署偵辦。