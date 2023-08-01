新北市五股區西雲路今（1）日凌晨0時55分許，發生一起鬥毆案件，警方獲報趕抵現場，31歲潘姓男子表示他遭人毆打，造成他臉部及左手輕微擦挫瘀傷，原因竟是為了3萬元的工程款，遭9人痛毆。

警方表示，今日凌晨0時55分許接獲民眾報案遭人毆打，警方立即趕赴現場前往了解，潘男身上有輕微擦傷及瘀傷。經警方擴大調閱監視器釐清犯案過程，犯嫌約9人分乘多輛汽機車逃逸，經比對使用車輛及同案共犯，立即由專案小組先前往27歲陳姓主嫌位於樹林住處查緝到案，另共犯49歲陳男，等9人亦於中午12時許陸續查緝到案。犯嫌坦承不諱，全案依傷害、妨害自由及妨害秩序罪移送新北地檢偵辦。

據了解，潘男從事裝修工作，發工程給下游承包商27歲陳姓男子，但3萬元工程款卻遲未給付；陳男到案供稱遭潘男拐騙簽下200萬元金額本票，後相約於五股區西雲路路邊協商，惟過程中意見不合，潘男遭陳男及其友人徒手襲擊，潘男供稱對方逼其簽下100萬元本票。

蘆洲分局再次重申，任何違法犯紀之事，警方一定全力追查，第一時間逮捕犯嫌到案，打擊犯罪展現強悍執法公權力！